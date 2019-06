POL-DN: PKW gerät in den Gegenverkehr – Fahrer war betrunken

Heimbach (ots) –

– Ein 23-Jähriger gerät aufgrund von Trunkenheit am Steuer in den

Gegenverkehr und verursacht einen Unfall. Eine Person wird

leicht verletzt.

Glücklicherweise ist ein Verkehrsunfall in Heimbach am

Donnerstagabend noch einmal glimpflich für die Beteiligten verlaufen.

Ein junger Mann befuhr mit drei weiteren Personen die L249 von

Heimbach in Richtung Hausen. Auf der kurvenreichen Straße geriet der

PKW am Ausgang einer scharfen Linkskurve in den Gegenverkehr und

prallte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Dieses fuhr

eine 22-Jährige Frau aus Schleiden.

Eine Beifahrerin des Unfallverursachers kam leicht verletzt ins

Krankenhaus, konnte dieses aber nach ambulanter Behandlung wieder

verlassen. Alle anderen Beteiligten blieben glücklicherweise

unverletzt. Die beiden PKW wiesen jeweils starke Beschädigungen auf

und waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein geschätzter

Sachschaden von 5.500 Euro.

Im Verlauf der Unfallaufnahme durch die Polizei zeigte sich, dass

der Fahrer über 1 Promille Alkohol im Blut hatte und somit nicht

verkehrstüchtig war. Er musste mit auf die Kreuzauer Wache, wo die

Beamten eine Blutprobe entnehmen ließen, seine Fahrerlaubnis einzogen

und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn einleiteten.

