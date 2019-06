POL-AA: Ostalbbkreis: Schlägerei, Unfälle, beschädigter Fiat

Aalen (ots) – Aalen: Schlägerei auf offener Straße

Zwei 30 und 33 Jahre alte Männer trafen Am Donnerstag gegen 18.15

Uhr in der Kantstraße zufällig aufeinander. Nachdem sie

offensichtlich unlängst in einer Aalener Diskothek Streit hatten,

gerieten sie nun erneut aneinander und trugen den Zwist mit ihren

Fäusten aus. Eine Passantin war auf die Streithähne aufmerksam

geworden und verständigte die Polizei. Beide trugen Blessuren davon,

die vorsorglich vom Rettungsdienst vor Ort begutachtet wurden.

Aalen: Vorfahrt missachtet

Beim Einfahren in die Treppacher Straße von Dewangen missachtete

ein 34-jähriger Omnibusfahrer die Vorfahrt eines 74-jährigen

Golf-Fahrers. Bei dem Unfall, der sich am Freitag gegen 9.15 Uhr

ereignete, wurde niemand verletzt. Es entstand Schaden von etwa 4000

Euro.

Ein weiterer Vorfahrtsunfall ereignete sich bereits gegen 7.15 Uhr

in Waldhausen. Beim Einfahren von der Beurener Straße in die Hülener

Straße stieß eine21-jährige VW-Fahrerin mit einer 43-jährigen

Suzuki-Fahrerin zusammen. Der Schaden wird auf 7000 Euro beziffert.

Schwäbisch Gmünd: Fiat beschädigt

In der Nacht auf Freitag wurde an einem Fiat 500, der in der

Einhornstraße abgestellt war, ein Türgriff abgerissen sowie die linke

Seite zerkratzt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd

unter Telefon 07171/3580 entgegen.

