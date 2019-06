POL-DU: Bruckhausen: Vorfahrt genommen – Drei verletzte Fahrgäste

Duisburg (ots) – Weil am Donnerstag (13. Juni) um 16:30 Uhr der

Fahrer eines blauen Opel Corsa einem Linienbus die Vorfahrt nahm,

musste der Busfahrer (36) eine Vollbremsung machen. Hierbei stürzten

drei Fahrgäste (5, 27, 60) und verletzten sich. Der Bus fuhr zu dem

Zeitpunkt auf der Heinrich-Baaken-Straße in Fahrtrichtung Beeck. Der

Unbekannte war mit seinem Auto auf dem Ostackerweg unterwegs und

hielt kurz an einem Stoppschild, das sich im Einmündungsbereich zur

Heinrich-Baaken-Straße befindet. Als er dann plötzlich weiterfuhr,

musste der 36-Jährige abrupt bremsen. Unmittelbar danach entfernte

sich der Opel-Fahrer, ohne auf das Eintreffen der verständigten

Polizisten zu warten. Ein Rettungswagen brachte die verletzte

Fünfjährige zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Die

eingesetzten Beamten nahmen den Unfall auf und fahnden derzeit nach

dem Unfallverursacher. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben,

melden sich bitte beim Verkehrskommissariat 21 unter der Rufnummer

0203-280-0. (dab)

