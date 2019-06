POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche – Unfälle

Rems-Murr-Kreise: (ots) – Fellbach: Unfallflucht

Zwischen Mittwochmittag und Donnerstagabend wurde in der Hofener

Straße ein geparkter VW Up beschädigt. Ein unbekannter Autofahrer

schrammte das geparkte Auto und flüchtete anschließend. Er hinterließ

einen Schaden in Höhe von 1500 Euro. Die Polizei Fellbach bittet um

sachdienliche Hinweise auf den Geflüchteten und nimmt diese unter

Tel. 0711/57720 entgegen.

Fellbach: Einbruch in Autowerkstatt

In der Nacht zum Freitag wurde in einen Autoservicebetrieb in der

Schorndorfer Straße eingebrochen. Die Täter erbeuteten dabei einen

dreistelligen Bargeldbetrag. Zudem verursachten sie einen

Inventarschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Sachdienliche Hinweise

hierzu können an die Polizei unter Tel. 0711/57720 gerichtet werden.

Leutenbach: Unfallflucht

Der unbekannte Fahrer eines weißen Opel Adam befuhr am

Freitagmorgen gegen 6.40 Uhr die K 1849 zwischen Bittenfeld und

Weiler zum Stein. Er kam aus unbekannten Gründen leicht auf die

Gegenfahrspur und streifte den Außenspiegel eines entgegengekommenen

Pkw Mazda. Von dem Mazda-Fahrer konnte anschließend beobachtet

werden, wie der Opel-Fahrer nach dem Vorfall kurz angehalten hatte

und sich mit einem Radfahrer unterhielt. Danach sei er

weitergefahren. Die Ermittlungen nach dem unbekannten

Unfallbeteiligten dauern an. Zeugen des Vorfalls, insbesondere der

unbekannte Radfahrer, sollten sich nun bei der Polizei in Winnenden

unter Tel. 07195/6940 melden.

Waiblingen: In Labor eingebrochen

Offensichtlich auf Bargeld hatten es unbekannte Einbrecher

abgesehen, die in der Nacht zum Freitag in der Torstraße in ein Labor

eingebrochen sind. Sie hatte ihre Beute in Höhe von mehreren hundert

Euro in einem Büro in einer Kassette vorgefunden. Die Polizei in

Hohenacker hat die Ermittlungen zum Vorfall übernommen und bittet nun

um Zeugenhinweise, die unter Tel. 07151/82149 entgegengenommen

werden.

Weinstadt: Aufgefahren

Ein 39-jähriger BMW-Fahrer befuhr am Freitag gegen 6.50 Uhr die

Auffahrt zur B 29 in Richtung Stuttgart, als er zu spät erkannte, wie

eine Autofahrerin abbremste. Der Autofahrer fuhr auf den Pkw VW Golf

auf und verursachte hierbei einen Sachschaden in Höhe von ca. 6000

Euro. Verletzt wurde beim Unfall niemand.

