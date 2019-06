POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diesel-Dieb in U-Haft, Unfall

Aalen (ots) – Crailsheim/BAB6: Diesel-Dieb in Untersuchungshaft

Eine Streifenbesatzung des Autobahnpolizeireviers Kirchberg

ertappte am frühen Donnerstagmorgen am Parkplatz Reußenberg der BAB6

einen Diesel-Dieb. Der 29 Jahre alte Rumäne wurde gegen 3 Uhr dabei

erwischt, wie er mit einer Pumpe den Treibstoff von einem anderen Lkw

in seine eigene Zugmaschine umpumpte. Zuvor hatte er wohl den

Tankdeckel aufgebrochen und bereits 300 Liter umgepumpt. Beim

Erkennen der Polizisten versuchte der Mann zu flüchten, wurde aber

schnell eingeholt und festgenommen. Wie die Abklärungen ergaben, war

der Tatverdächtige bereits wegen zweier gleich gelagerter Delikte zur

Festnahme ausgeschrieben. Er wurde am Donnerstagnachmittag einem

Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Anschließend wurde der

Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Schwäbisch Hall: Offene Türe verursacht Unfall

Aufgrund einer unverschlossenen Türe im Heckbereich eines Mercedes

Sprinters kam es am Freitag, gegen 10 Uhr in der Gelbinger Gasse zu

einem Verkehrsunfall mit rund 3000 Euro Sachschaden. Der 63-jährige

Fahrer des Sprinters hatte die Türe offenbar vor Fahrtantritt nicht

richtig verriegelt. Als er an einem anderen Sprinter vorbeifuhr,

öffnete sich die Türe und stieß gegen das parkende Fahrzeug.

