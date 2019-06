POL-BOR: Stadtlohn – Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Stadtlohn (ots) – Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden in Höhe

von circa 3.500 Euro – so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls,

der sich am Freitag in Stadtlohn ereignet hat. Ein 46-jähriger

Stadtlohner war gegen 06.25 Uhr auf der Vredener Straße mit seinem

Pkw auf den stehenden Wagen eines 35-jährigen Gescheraners

aufgefahren, der sich dabei leichte Verletzungen zuzog.

