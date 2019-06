POL-ME: Aktionswoche gegen „falsche Polizeibeamte“ in Monheim: Trickbetrüger scheitern kurz nach Beratung – Abschlussmeldung – Monheim – 1906074

Mettmann (ots) –

Während der Aktionswoche in Monheim am Rhein konnten die

uniformierten Beamten insgesamt knapp 1.000 persönliche

Beratungsgespräche mit Seniorinnen und Senioren an der Haustür sowie

am Info-Mobil führen und so direkt vor den Maschen der Trickbetrüger

warnen, welche sich am Telefon als vermeintliche Polizeibeamte

ausgeben, es in Wahrheit aber nur auf die Wertsachen der Angerufenen

abgesehen haben. Dort, wo die echten Polizeibeamten an der Haustür

niemanden erreichten, hinterließen sie umfangreiches Info-Material

zur Thematik sowie ein persönliches Anschreiben des Landrats.

Dass die Aktionswoche zu unmittelbaren Erfolgen geführt hat,

beweist ein Sachverhalt, der sich tatsächlich am gestrigen Donnerstag

(13. Juni 2019) in Baumberg ereignete:

Um kurz nach 12 Uhr meldete sich telefonisch ein Mann bei einem

79-jährigen Baumberger. Er gab an, er heiße „Herr Huber“ und sei von

der Kriminalpolizei. In der Nachbarschaft habe man soeben zwei „böse

Buben“ festgenommen und bei ihnen einen Zettel mit der Anschrift des

Baumberges gefunden. Nun sei es besser, die Polizei käme vorbei um

vorsichtshalber die Wertgegenstände des Baumbergers in sichere

Verwahrung an sich zu nehmen.

Doch die Trickbetrüger machten die Rechnung ohne den aufmerksamen

79-Jährigen. Dieser war erst eineinhalb Stunden zuvor zu Hause von

zwei Bezirksdienstbeamten aus Baumberg aufgesucht und sensibilisiert

worden. So durchschaute der Rentner den Betrugsversuch am Telefon

sofort und reagierte genau richtig: Er legte einfach auf, beendete

das Telefonat und verhinderte so einen Schaden. Danach informierte er

über den Notruf 110 die echte Polizei, welche bei nachfolgenden

Ermittlungen inzwischen herausfinden konnte, dass sich auch am Vortag

unter der gleichen Rufnummer ein angeblicher „Herr Huber“ von der

Polizei bei einer Frau in Hilden gemeldet hatte. In beiden

Betrugsversuchen dauern die Ermittlungen der Kriminalpolizei derzeit

noch an.

Um die Bevölkerung weiter vor dem Phänomen zu warnen, werden die

polizeilichen Aktionswochen gegen „falsche Polizeibeamte“ fortgesetzt

– zunächst in der Woche vom 24. bis 28. Juni 2019 in Heiligenhaus.

Hierzu wird die Kreispolizeibehörde in gewohnter Form berichten und

Medienvertreter noch einmal gesondert einladen.

