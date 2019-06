POL-FR: Schopfheim: Bretter mit Nägeln unter Autoreifen gelegt – Zeugensuche!

Freiburg (ots) – Unbekannte haben am Donnerstag, 13.06.2019, auf

dem Parkplatz der Gewerbeakademie in Schopfheim drei mit Nägeln

präparierte Bretter unter Autoreifen gelegt. Betroffen waren zwei

Fahrzeuge, unter den Reifen eines Autos lagen gleich zwei Bretter.

Beim Losfahren wurden die Reifen beschädigt. Die Fahrer bemerkten

dies zum Glück gleich nach Fahrtbeginn. Die Autos waren in der Zeit

von 07:30 Uhr bis 16:30 Uhr dort geparkt. Wer etwas Verdächtiges

beobachtet hat und sonstige Hinweise zu der Täterschaft geben kann,

wird gebeten, sich beim Polizeirevier Schopfheim (Kontakt 07622

66698-0) zu melden.

