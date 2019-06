POL-BN: Bonn-Poppelsdorf/Daun: 55-jähriger Mann vermisst – Polizei sucht nach Torsten R.

Bonn (ots) –

Die Bonner Polizei sucht derzeit nach dem 55-jährigen Torsten R.

aus Bonn-Poppelsdorf. Der Vermisste erschien am Donnerstag

(13.06.2019) nicht zur Arbeit, weshalb Kollegen am Abend

Vermisstenanzeige erstatteten. Das Mobiltelefon des 55-Jährigen war

zuletzt in der Nähe von Daun (Rheinland-Pfalz) aktiv. Derzeit liegen

jedoch keine konkreten Anhaltspunkte für seinen aktuellen

Aufenthaltsort vor. Da eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen

werden kann, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Torsten R. wird wie folgend beschrieben: Etwa 1,85 m groß –

untersetzte Figur – Brille – blonde, kurze Haare – auffälliger Gang –

zur Kleidung ist nichts bekannt.

Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise zu seinem

Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer

0228 15-0 oder dem Notruf 110 bei der Polizei zu melden.

