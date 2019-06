POL-ST: Greven, 2. Nachtrag zum Verkehrsunfall

Greven (ots) – 2. Nachtrag: Ein 65-jähriger Grevener war mit

seinem PKW auf der Emsdettener Straße (K 53) von Greven in Richtung

Reckenfeld unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen fuhr er etwa in

Höhe der Straße „Herberner Mersch“ mit seinem Fahrzeug auf die

Gegenfahrbahn. Dort kam es zur Kollision mit dem PKW einer

33-jährigen Grevenerin. Die Frau erlitt bei dem Unfall schwere

Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Der

65-Jährige wurde aus dem PKW geborgen. Die Rettungskräfte/Notarzt

versuchten, den Mann zu reanimieren. Der Grevener verstarb an der

Unfallstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache

aufgenommen. Dabei wird geprüft, ob ein medizinischer Notfall

vorgelegen haben könnte.

1. Nachtrag: Die Sperrung der Emsdettener Straße ist aufgehoben

worden.

Erstmeldung: Auf der Emsdettener Straße hat sich gegen 08.20 Uhr

ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Nach ersten Angaben sind zwei

entgegenkommende Fahrzeuge kollidiert. Es sind Personen verletzt

worden. Die Einsatzkräfte sind vor Ort im Einsatz. Die Emsdettener

Straße ist derzeit komplett gesperrt. Der Unfallort befindet sich in

der Nähe des Herberner Merschs (Grevener Landstraße/Reckenfeld),

zwischen Greven und Reckenfeld.

