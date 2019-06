LPI-SHL: Unter Drogen gefahren

Suhl (ots) – Am Freitag gegen 2.15 Uhr stellten Polizisten einen

Fahrzeug-Führer in der Goethestraße in Suhl fest, bei dem ein

freiwilliger Drogenvortest positiv verlief. Im Klinikum Suhl erfolgte

eine Blutentnahme. Im Fahrzeug fanden die Beamten mehrere

Schreckschusswaffen, eine Machete sowie eine unbekannte kristalline

Substanz. Es folgten eine Sicherstellung und mehrere Anzeigen.

