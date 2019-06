POL-UN: Bergkamen – Verkehrsunfall mit einer verletzten Person – PKW vs. Motorrad

Bergkamen (ots) – Am Donnerstag (13.06.2019) fuhr ein 32 jähriger

Dortmunder gegen 16 Uhr auf der Hilsingstraße in Richtung Lünener

Straße und bog hier nach links in Richtung Oberaden ab. Hierbei

achtete er nicht auf eine von links kommende 18 jährige

Motorradfahrerin aus Bergkamen und die Fahrzeuge stießen zusammen.

Die Kradfahrerin verletzte sich schwer und wurde in ein Krankenhaus

gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 9 000 Euro

geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Lünener Straße

gesperrt werden.

