POL-PDNR: Wissen – Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

57537 Wissen, L 278, Gemarkung Bodenseifen (ots) – Am Do.,

13.06.2019, gegen 19:15 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Fahrzeugführer

mit seinem Pkw Skoda Citigo die L 278 aus Richtung Wissen kommend in

Richtung Gebhardshain. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr

mit seinem Traktor mit Arbeitsgerät in entgegengesetzter Richtung. In

einer scharfen, schmalen und unübersichtlichen Kurve (Spiegelkurve)

begegneten sich die beiden Fahrzeuge, wobei das Arbeitsgerät an dem

Traktor etwas ausschwenkte. Diesem wich der 18-Jährige nach rechts

aus und prallte gegen die Schutzplanke. Hierbei entstand ca.

2000,-EUR Sachschaden. Der Traktorfahrer setzte seine Fahrt fort,

ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Nach Angaben des

18-Jährigen handelte es sich bei dem Gespann um einen grünen, großen,

neueren Traktor, an welchem ein rotes Arbeitsgerät angebracht war.

Die Anfangsbuchstaben des Kennzeichens begannen mit AK-??. Hinweise

nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.

