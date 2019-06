POL-FR: Emmendingen und Kenzingen-Bombach: Drei brennende Pkw

Freiburg (ots) – LANDKREIS EMMENDINGEN

Drei aktuelle Pkw-Brände in Emmendingen und im Kenzinger Ortsteil

Bombach beschäftigen die Emmendinger Polizei. In allen drei Fällen

ist die Brandursache bislang unklar.

Zunächst brannte am Donnerstagmittag (13. Juni) über die

Mittagszeit auf dem Parkplatz des Bergfriedhofes in Emmendingen, in

der Waldstraße, ein Pkw Audi. Dabei wurde ein daneben geparkter Pkw

Opel infolge der Hitzeentwicklung ebenfalls beschädigt. Die Polizei

war einige Minuten vor 13 Uhr verständigt worden.

Am gleichen Nachmittag, kurz nach 14.30 Uhr, kam die Meldung über

ein brennendes Auto auf dem Parkplatz der Kulturmühle an der B3, in

der Dorfstraße vor dem Ortsteil Mundingen. Hier brannte ein Pkw

VW-Golf, wobei auch hier ein in unmittelbarer Nähe geparktes anderes

Auto in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Beim dritten Fahrzeugbrand in der Nacht auf Freitag, kurz nach

Mitternacht, wurde in Bombach, in der Brunnenstraße, ein hochwertiger

Audi SQ7 total zerstört.

Die Polizei ermittelt und prüft in allen Fällen, ob die drei

Fahrzeugbrände im Bezug zu Brandstiftungen stehen könnten, die in

zurückliegender Zeit vermehrt registriert werden mussten. Konkrete

Anhaltspunkte dafür liegen aktuell nicht vor.

In diesem Zusammenhang erneuern die Ermittler ihren Hinweis, bei

verdächtigen Wahrnehmungen unverzüglich die Polizei zu verständigen.

Dies kann in einer gegenwärtigen Situation über den Notruf 110

erfolgen oder über das Kriminalkommissariat Emmendingen unter

07641/582-200 oder das Polizeirevier Emmendingen unter Telefon

07641/582-0.

