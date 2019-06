POL-CE: Celle – Mehrfamilienhaus gerät in Brand +++ keine Personen verletzt

Celle (ots) –

Aus noch ungeklärter Ursache geriet in der vergangenen Nacht um

kurz nach 01.00 Uhr ein Mehrparteienhaus im Ortsteil Heese, in der

Straße „Neustadt“ in Brand. Das ca. 120 qm in Massivbauweise

errichteten Gebäude wird derzeit von drei Personen bewohnt, die sich

jedoch zur Zeit des Brandausbruchs nicht zu Hause aufhielten. Bei

Eintreffen der Einsatzkräfte stand das gesamte Erdgeschoss in

Flammen. Der Feuerwehr gelang es, eine Brandausdehnung auf das

Obergeschoss und das direkt angrenzende Nachbargebäude zu verhindern.

Personen kamen nicht zu Schaden. Etwa 30 Schaulustige verfolgten die

Löscharbeiten und gerieten aus bisher nicht nachvollziehbaren Gründen

in Streit. Es bildeten sich zwei Personengruppen, die sich

gegenseitig beleidigten und körperlich angriffen. Die Polizei trennte

die Gruppen, erteilte Platzverweise und leitete mehrere

Ermittlungsverfahren ein. An dem Haus entstand ein Sachschaden im

unteren fünfstelligen Bereich. Das Gebäude ist derzeit nicht mehr

bewohnbar. Aufgrund der Löscharbeiten wurde die Straße „Neustadt“ im

Nahbereich des brennenden Hauses voll gesperrt. Zu größeren

Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

– Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeiinspektion Celle | Publiziert durch presseportal.de.