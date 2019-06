FW-M: Zimmerbrand (Pasing)

München (ots) –

Donnerstag, 13. Juni 2019, 16.18 Uhr Landsberger Straße

Gestern Nachmittag ist es im Stadtteil Pasing zu einem Zimmerbrand

gekommen. Dabei wurden zwei Personen verletzt. Gegen 16.18 Uhr lief

in der Integrierten Leitstelle eine automatische Brandmeldeanlage aus

der Landsberger Straße ein. Standardmäßig wurde ein Löschzug zur

Alarmadresse beordert. Den eintreffenden Einsatzkräften wurde

umgehend klar, dass es sich um einen Zimmerbrand handelte, woraufhin

der Einsatzleiter einen zweiten Löschzug nachalarmierte. Sofort

gingen mehrere Trupps, ausgestattet mit Atemschutz und einem C-Rohr,

in das zweite Obergeschoss zum Brandraum vor. Das Feuer in einem

Abstellraum konnte rasch gelöscht werden. Zur Kontrolle des

siebengeschossigen Wohngebäudes wurden weitere Trupps unter

Atemschutz eingesetzt. Mittels zweier Hochleistungslüfter wurden die

betroffenen Bereiche entraucht. Durch die eingebaute Brandmeldeanlage

wurde der Brand frühzeitig erkannt und alarmiert. Zusätzlich hatten

durch den ausgelösten Alarm alle Personen das Gebäude schnell

verlassen. Trotzdem erlitten zwei Personen eine Rauchgasvergiftung,

wovon eine Person in eine Münchner Klinik transportiert werden

musste. Der Sachschaden wird seitens der Feuerwehr auf rund 10.000

Euro geschätzt. Das Fachkommissariat der Polizei hat die Ermittlung

zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Feuerwehr München

Pressestelle

Telefon: 089 / 2353 31311 (von 6 bis 22 Uhr)

E-Mail: presse.feuerwehr@muenchen.de

Internet: www.feuerwehr-muenchen.de

Twitter: www.twitter.com/BFMuenchen

Facebook: www.facebook.com/feuerwehr.muenchen/

Instagram: www.instagram.com/feuerwehrmuenchen/

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Feuerwehr München | Publiziert durch presseportal.de.