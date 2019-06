POL-HAM: Eine Leichtverletzte nach Küchenbrand

Hamm-Westen (ots) – Am Donnerstag, 13.Juni, gegen 18 Uhr,

erhielten Feuerwehr und Polizei Kenntnis über einen Wohnungsbrand in

der Sachsenschleife. Aus einer Wohnung im 2. Obergeschoss stieg bei

Eintreffen leichter Qualm auf. Sämtliche Anwohner des

Mehrfamilienhauses befanden sich bereits außerhalb des Gebäudes. Das

Feuer war offensichtlich in der Küche der betroffenen Wohnung

ausgebrochen. Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht

werden. Die 78-jährige Wohnungsnehmerin brachte ein Rettungswagen mit

einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Ein Gebäudeschaden ist

entstanden. Zur Höhe des Sachschadens konnten jedoch keine Angaben

getätigt werden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.(as)

