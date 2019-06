POL-HAM: 15-Jähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Uentrop (ots) – Leichte Verletzungen erlitt ein 15-jähriger

Fahrradfahrer am Donnerstag, gegen 15.05 Uhr, bei einem

Verkehrsunfall auf der Ostwennemarstraße. Er befuhr den Radweg in

nördliche Richtung und beabsichtigte den Kreuzungsbereich Lange Reihe

zu passieren. Ein Fahrzeug der Feuerwehr Hamm bog im Rahmen einer

Einsatzfahrt von der Ostwennemarstraße nach rechts in die Straße

Lange Reihe ab. Zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern kam es im

Kreuzungsbereich zu einem Zusammenstoß. Der Fahrradfahrer wurde mit

einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus

gefahren. An dem Fahrzeug der Feuerwehr entstand ein Sachschaden von

etwa 1000 Euro. Das Fahrrad blieb unbeschädigt. (as)

