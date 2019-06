POL-MA: Schriesheim-Altenbach, L596 / Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener Motorradfahrer verursacht Verkehrsunfall

Mannheim (ots) – Ein 62-jähriger Motorradfahrer aus Weinheim wurde

am 13.06.2019 gegen 16 Uhr schwerverletzt als er mit seiner Suzuki

alleinbeteiligt auf der L596 zwischen Schriesheim-Altenbach und

Wilhelmsfeld zu Sturz kam. Er zog sich mehrere Brüche zu und wurde in

ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. An seinem Motorrad entstand

ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro. Im Krankenhaus wurde bei ihm 0,8

Promille Atemalkohol festgestellt. Er muss sich jetzt zusätzlich zu

seinen Verletzungen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Sein Führerschein wurde einbehalten.

