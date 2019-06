POL-GG: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Radfahrerin, Zeugen gesucht

Riedstadt-Goddelau (ots) – Am 13.06.2019 gegen 19:20 Uhr ereignete

sich auf der Starkenburger Straße in Goddelau ein Unfall zwischen

einem PKW und einer Radfahrerin. Eine 21jährige Riedstädterin wollte

mit ihrem Auto von der Starkenburger Straße nach links in eine

Einfahrt abbiegen. Hierbei wurde eine 21jährige Darmstädterin

übersehen, die mit ihrem Rennrad die Starkenburger Straße in

entgegengesetzter Richtung befuhr. In Folge des Zusammenstoßes, kam

die Radfahrerin zu Fall und zog sich Gesichtsverletzungen zu. Sie

wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Am PKW entstand Sachschaden

von ca. 1000 EUR. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden

gebeten sich bei der Polizei Groß-Gerau (06152-1750)zu melden.

