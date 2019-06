FW-EN: Wetter – Brandmeldealarm und Hilfeleistungseinsatz an Bahnstrecke

Wetter (Ruhr) (ots) – Der Löschzug II (Volmarstein /

Grundschöttel) der Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde am Mittwochabend,

12.06.2019 zu einem Brandmeldealarm in einer Bildungseinrichtung in

der Straße „Am Grünewald“ alarmiert. Als die ersten Kräfte nach fünf

Minuten vor Ort waren, konnte auch schon schnell Entwarnung gegeben

werden. Ein Rauchmelder hatte durch den übermäßigen Gebrauch von Deo

ausgelöst. Die Einsatzstelle wurde an den Brandschutzbeauftragten

übergeben und die Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei

rückten nach einer guten halben Stunde wieder ein.

Auch am Donnerstag, 13.06.2019 blieben die Funkmeldeempfänger der

Freiwilligen Feuerwehr Wetter (Ruhr) nicht stumm. Um 14:41 Uhr wurde

der Löschzug Alt-Wetter in die Friedrichstraße alarmiert. An der

dortigen Bahnstrecke war aus bisher ungeklärter Ursache eine Person

vor einen Zug geraten. Eine unmittelbar betroffene Person wurde durch

den Rettungsdienst direkt versorgt. Die Fahrgäste in dem Zug wurden

durch die Einsatzkräfte mit Wasser versorgt, da eine Evakuierung des

Schienenfahrzeuges nicht notwendig war. Weitere Maßnahmen waren für

die Feuerwehr nicht erforderlich, sodass nach einer Nachbesprechung

im Gerätehaus mit dem feuerwehreigenen PSU-Team, der Einsatz gegen

17:30 Uhr beendet werden konnte. Neben den Kräften der Feuerwehr

waren noch Kräfte des Rettungsdienstes, mehrere Notfallseelsorger,

die örtliche Polizei sowie Kräfte der Bundespolizei, der Kripo, des

Notfallmanagements der Bahn und von Abellio vor Ort.

Im Zuge der Arbeiten am Gleisbereich musste durch die Kräfte der

Feuerwehr eine Vorhängekette eines Schrebergartens an der

Friedrichstraße gewaltsam geöffnet werden. Hier bittet die Feuerwehr

darum, dass der Pächter der Kleingartenanlage sich bei der Stadt

Wetter (Ruhr) unter 02335/840221 bei Herrn Poblotzki meldet.

