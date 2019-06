POL-PPRP: (Ludwigshafen)- Brand eines Rollstuhls

Ludwigshafen (ots) – Am Abend des 12.06.2019 gegen 18:00 Uhr kam

es in der Pfarrer-Krebs-Straße in Ludwighafen zu einem Brand auf

einem Balkon. Der Bewohner einer Wohnung im dritten Stock des

Mehrfamilienhauses entfachte hierbei nach aktuellem Ermittlungsstand

das Polster seines Rollstuhls mit einer glühenden Zigarette. Die sehr

schnell vor Ort eintreffende Feuerwehr konnte den Mann vor

Schlimmerem bewahren und löschte das Feuer. Der Mann erlitt lediglich

leichte Verletzungen. Auch an dem Gebäude und am Balkon selbst

entstand kein Sachschaden.

