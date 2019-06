FW-MG: Verkehrsunfall

Mönchengladbach, 13.06.2019, 18:12 Uhr, Waldnieler Straße (ots) –

Am frühen Abend wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall auf

die Waldnieler Straße in Höhe der Auffahrt auf die BAB A61 gerufen.

Dort waren aus bisher ungeklärter Ursache zwei Autos kollidiert und

dabei erheblich beschädigt worden. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr

versorgten beide Verletzten und brachten sie in geeignete

Unfallkliniken, streuten auslaufende Betriebsmittel ab und sicherten

die Einsatzstelle gegen den Verkehr ab. Die Einsatzstelle wurde im

Anschluss der Polizei zur Unfallursachenermittlung übergeben.

Im Einsatz waren insgesamt 22 Einsatzkräfte der Feuer- und

Rettungswache II (Holt), unterstützt durch die Technik- und Logistik

Abteilung (Holt), den Rettungsdienst und ein Notarzt der Feuerwehr,

die Einheit Hardt der Freiwilligen Feuerwehr und den Führungsdienst

der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Miguel Diaz-Wirth

