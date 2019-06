POL-STH: Angetrunken am Steuer

Stadthagen (ots) – Einen 62 jährigen Sachsenhäger konnte die

Polizei am Donnerstagabend aus dem Verkehr ziehen, nachdem dieser

alkoholisiert mit seinem Mercedes die Straße Auf dem Rhäden in

Auhagen befahren hatte. Bei einer Kontrolle wurde bei dem Mann ein

Alkoholwert von 0,6 Promille festgestellt. Der Mann mußte seinen

Wagen an Ort und Stelle stehen lassen. Ihn erwartet jetzt ein Bußgeld

in der Höhe von 500 Euro sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg-Schaumburg

Polizei Stadthagen

Einsatz- und Streifendienst

Vornhäger Straße 15

31655 Stadthagen

Telefon: 05721/4004-0

Fax: 05721/4004-150

E-Mail: poststelle@pk-stadthagen.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg | Publiziert durch presseportal.de.