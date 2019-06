FW Borgentreich: Gefahrguteinsatz für die Feuerwehr Borgentreich. 300-400 Liter Kraftstoff (E10) gelangen bei Tankarbeiten in die Kanalisation.

Borgentreich (ots) –

Um 11:51 Uhr wurde die Feuerwehr Borgentreich nach Bühne zur

dortigen Tankstelle gerufen. Dort traten bei Betankungsarbeiten ca.

300-400 Liter Ottokraftstoff E10 (Benzin) aus und gelangten in das

Kanalnetz. Der Benzinaustritt wurde vom Fahrer der Tanklastwagens

bemerkt und dieser verhinderte das noch mehr Treibstoff austrat. Bei

Eintreffen der Feuerwehr liefen immer noch geringe Mengen Kraftstoff

aus. Die Feuerwehr nahm diese Tropfmengen umgehend auf. Weiterhin

wurde die Einsatzstelle von der Feuerwehr großräumig gesperrt. Der

Kraftstoff war in den Regenwasserkanal abgelaufen. Sofort wurden die

Kanaleinläufe geöffnet, um festzustellen, wie weit der Kraftstoff in

das Kanalsystem eingedrungen ist. Durch setzten eines

Kanaldichtkissens wurde verhindert das Treibstoff weiter in das

System läuft. Im dem Bereich in dem Benzin eingedrungen war, wurden

Messungen durchgeführt ob die Gase Explosionsfähig sind. Durch das

Transportunternehmen wurde der defekte Tank des LKW entleert. Der

Kanal wurde anschließend durch ein Spezialunternehmen gespült und

gereinigt. Das Spülwasser wurde vom Unternehmen abgesaugt und

abtransportiert. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit einer

Erhöhten Anzahl von Einsatzkräften vor Ort, da eine Explosion der

Entzündlichen Gase nicht auszuschließen war. Vor Ort waren die

Feuerwehren der Ortschaften: Borgentreich, Bühne, Manrode und

Muddenhagen. Auch die Stadt Beverungen war mit einem

Tanklöschfahrzeug vor Ort. Der Rettungsdienst unterstützte die

Feuerwehr mit 2 Rettungswagen einem Notarztfahrzeug. Auch der

Organisatorische Leiter Rettungsdienst des Kreises Höxter war vor

Ort. Die Polizei unterstützte ebenfalls und sperrte viele

Straßenbereiche. Insgesamt waren an der Einsatzstelle 58

Einsatzkräfte eingesetzt.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Borgentreich

Pressestelle

Elmar Nolte

Telefon: 01732107823

E-Mail: presse@ffw-borgentreich.de

http://feuerwehr-borgentreich.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Borgentreich, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Freiwillige Feuerwehr Borgentreich | Publiziert durch presseportal.de.