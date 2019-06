POL-PDMT: Elsoff – Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Elsoff (ots) – Gegen 14:30 Uhr ereignete sich auf der K 50

zwischen Neunkirchen und Elsoff ein Verkehrsunfall. Ein 37jähriger

Motorradfahrer kam vermutlich in Folge nicht angepasster

Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und stürzte in den Straßengraben.

Der Fahrer wurde hierbei schwer verletzt und anschließend mit dem

Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Das Motorrad musste

mittels Kran geborgen werden.

