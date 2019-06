FW-EN: Baum auf PKW, Verkehrsunfall fünf PKW ein LKW, ausgelöster Heimrauchmelder

Ennepetal (ots) – Am 13.6.2019 wurde die Feuerwehr Ennepetal um

08:55 Uhr zu einem Baum auf einem PKW in die Hembecker Talstraße

alarmiert. Die Fahrerin des Kleinbusses konnte ihr Fahrzeug

unverletzt verlassen. Die Feuerwehr beseitigte den Baum mit Hilfe

zweier Kettensägen. Es waren ein Hilfeleistungslöschfahrzeug, eine

Drehleiter und acht Einsatzkräfte vor Ort. Der Einsatz endete um

09:38 Uhr. Um 11:38 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall

mit fünf PKW und einem LKW in die Kölner Straße alarmiert. Die

Feuerwehr stellte den Brandschutz sicher und die Fahrzeuge wurden

gesichert. Die Verletzten Personen wurden Rettungsdienstlich

versorgt. Insgesamt kamen zwei Erwachsene und ein Kind ins

Krankenhaus. Die Feuerwehr war mit einem Einsatzleitwagen, einem

Hilfeleistungslöschfahrzeug, einem Tanklöschfahrzeug und neun

Einsatzkräften vor Ort. Der Einsatz endete um 12:52 Uhr. Um 19:20 Uhr

wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem ausgelösten Heimrauchmelder

alarmiert. Bei der Erkundung stellte sich heraus, das ein Rauchmelder

durch Kochdünste ausgelöst wurde. Somit brauchte die Feuerwehr nicht

tätig zu werden. Im Einsatz waren ein Hilfeleistungslöschfahrzeug,

eine Drehleiter, ein Tanklöschfahrzeug und sechs Einsatzkräfte. Der

Einsatz endete um 19:31 Uhr.

