FW-MG: Nachlöscharbeiten nach Großbrand

Mönchengladbach-Eicken, 13.06.2019, Alsstraße (ots) –

Am heutigen Donnerstag waren die Einsatzkräfte der Feuerwehr mit

den Umfangreichen Nachlöscharbeiten an den Einsatzstelle Alsstr.

beschäftigt. Zur Zeit laufen die Vorbereitungen für die Brandwache in

der Nacht zu Freitag. Immer noch sind unzählige Glutnester unter dem

Brandschutt zu finden. Auch für den Freitag werden weitere Arbeiten

mit Unterstützung eines Baggers erwartet. Bis zum Abschluss der

Maßnahmen empfiehlt die Feuerwehr auch weiterhin Fenster und Türen

der umliegenden Gebäude geschlossen zu halten.

Bei dem Einsatz waren alle Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr,

die Kräfte der drei Feuer- und Rettungswachen der Berufsfeuerwehr und

die Hilfsorganisationen eingebunden.

Einsatzleiter: OBR Dietmar Grabinger

