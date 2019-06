POL-WAF: Ahlen – Serie von PKW-Aufbrüchen in der Ahlener Innenstadt

Warendorf (ots) – Am 13.06.2019, zwischen 17.25 Uhr und 18.30 Uhr

kam es zu mehreren Aufbrüchen von PKW in Ahlen. Angegangen wurden

Fahrzeuge unter anderem auf den Straßen Hans-Sachs-Straße,

Hellstraße, Freytagstraße, Im Kühl und Am Röteringshof. An den PKW

wurden Scheiben eingeschlagen. Anschließend wurden aus den Fahrzeugen

leicht mitzunehmende Wertgegenstände entwendet. An einem der Tatorte

konnte ein Zeuge einen Tatverdächtigen beobachten. Der Täter wird wie

folgt beschrieben: männlich, ungefähr 30 Jahre alt, zwischen 160 und

170 cm groß, dünn, kurze dunkle Haare. Der Täter trug bei

Tatausführung eine Sonnenbrille und eine auffällige, bunte

(dreifarbig) Trainingsjacke. Er flüchtete mit einem Damenrad.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die Tatverdächtige beobachtet

haben, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in

Ahlen unter Telefon 02382-9650 oder per Mail an

poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

