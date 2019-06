POL-HAM: Fünfjährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Herringen (ots) – Schwere Verletzungen erlitt ein

fünfjähriges Mädchen am Donnerstagnachmittag (13. Juni) bei einem

Verkehrsunfall auf der Guthermutstraße. Gegen 15.15 Uhr trat das Kind

aus Hamm in Höhe der Haus Nummer 13 hinter einem geparkten Fahrzeug

auf die Fahrbahn und wurde von dem Peugeot einer 43-Jährigen aus Hamm

erfasst. Diese hatte die Gutermuthstraße zuvor in Fahrtrichtung

Lünener Straße befahren. Die Fünfjährige musste aufgrund ihrer

schweren Verletzungen einem Hammer Krankenhaus zugeführt werden, wo

sie stationär verblieb. Es entstand kein Sachschaden. (es)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Hamm | Publiziert durch presseportal.de.