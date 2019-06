POL-TUT: (Horb-Mühringen) Autofahrer stößt an Eyachkreuzung mit Motorrad zusammen – Motorradfahrer wird tödlich verletzt

Horb-Mühringen (ots) – Am Donnerstagabend ist ein Autofahrer an

der Eyachkreuzung mit einem Motorradfahrer zusammengestoßen. Der 35

Jahre alte Zweiradfahrer stürzte schwer und erlag noch an der

Unfallstelle seinen Verletzungen. Gegen 15.40 Uhr befuhr der

84-jährige Autofahrer die Landstraße 370 aus Richtung Starzach

kommend und wollte nach links in Richtung Mühringen abbiegen. Da ihm

eine Gruppe Motorradfahrer entgegenkam, ließ er diese passieren. Nach

derzeitigem Ermittlungsstand übersah er dabei den letzten

Zweiradfahrer der Gruppe und stieß beim Abbiegen mit diesem zusammen.

Da sich auch der Fahrer des Fords und seine Beifahrerin durch die

Kollision verletzten, mussten sie an der Unfallstelle medizinisch

versorgt werden. Sie wurden zwischenzeitlich in umliegende

Krankenhäuser gebracht. Am Auto und dem Motorrad der Marke Honda

entstand laut Beamten des Verkehrsunfallaufnahmedienstes

wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 16.000 Euro. Auf

Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde zur Klärung des

Unfallgeschehens ein Gutachter hinzugezogen. Ein Rettungshubschrauber

war ebenfalls im Einsatz. Das Auto sowie das Motorrad waren nach der

Kollision nicht fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden.

