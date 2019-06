POL-WAF: Ahlen – Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Warendorf (ots) – Am 13.06.19, gegen 13.40 Uhr kam es in Ahlen auf

der Bahnhofstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem

Kind. Eine 37-jährige Frau aus Ahlen fuhr mit ihrem Pkw auf der

Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof Ahlen. Plötzlich lief ein

5-jähriger Junge aus Ahlen zwischen geparkten PKW auf die Straße. Er

hatte dort mit seinem Flummi gespielt. Als dieser auf die Straße

flog, lief der Junge hinterher. Der Junge wurde durch den

Zusammenstoß leicht verletzt und durch seinen Vater in ein

Krankenhaus gebracht.

