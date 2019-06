POL-MA: Schriesheim (Rhein-Neckar-Kreis): Betrunkener Motorradfahrer kommt von Fahrbahn ab.

Schriesheim (Rhein-Neckar-Kreis) (ots) – Am Donnerstag, gegen

16.00 Uhr, fuhr ein 62-jähriger Motorradfahrer mit seiner Suzuki

Intruder von Altenbach in Richtung Wilhelmsfeld. Am Ausgang einer

Linkskurve kam er vermutlich aufgrund nicht angepasster

Geschwindigkeit und seiner Alkoholisierung nach rechts von der

Fahrbahn ab und stürzte. Ein Alkotest ergab einen Wert von rund 0,8

Promille. Der 62-jährige zog sich mehrere Frakturen zu und wurde in

eine Klinik gebracht. Schutzkleidung hatte er keine getragen. Seinen

Führerschein musste er abgeben. Die Höhe des entstandenen

Sachschadens beläuft sich auf rund 4.000 Euro. Die L 596 war

kurzzeitig voll gesperrt, später einseitig. Zu Verkehrsbehinderungen

kam es nicht.

