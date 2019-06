POL-KN: Einbruch in Drogeriegeschäft

Sigmaringen (ots) – Hochwertige Parfüms und Drogerieartikel sowie

Bargeld im Gesamtwert von über 50.000 Euro haben unbekannte Täter in

der Nacht zum heutigen Donnerstag bei einem Einbruch in eine Drogerie

in der Fürst-Wilhelm-Straße erbeutet. Die Unbekannten waren über ein

zuvor aufgehebeltes Dachfenster in das Gebäude eingestiegen und haben

dort sämtliche Räumlichkeiten durchsucht. Zum Abtransport der Beute

nutzten die Täter anthrazitfarbene Müllbeutel, die sie in dem Laden

vorgefunden hatten. Personen, die in der fraglichen Nacht zwischen 19

Uhr und 09.15 Uhr Verdächtiges bei dem Drogeriegeschäft beobachtet

haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten,

sich beim Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, zu melden.

Sauter

Tel. 07531-995-1010

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Konstanz | Publiziert durch presseportal.de.