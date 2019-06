POL-AUR: Großübung der Polizei in Aurich

Aurich (ots) –

Großübung der Polizei in Aurich

Am heutigen Tage fand in der Auricher Blücherkaserne eine

Großübung der Polizei statt. Gemeinsam mit Einsatzkräften aus der

Polizeidirektion Oldenburg und den ostfriesischen

Polizeidienststellen wurde das Vorgehen gegen gewaltbereite

Personengruppen geübt. Dabei kamen auch zwei

Diensthundeführerstaffeln zum Einsatz. Insgesamt sieben Stunden lang

waren verschiedene Szenarien durch die knapp 240 Beamtinnen und

Beamten zu bewältigen. Nur einer durfte noch nicht mitüben, da er zu

klein und noch in der Ausbildung ist: Diensthund Magnus war mit

seinen 15 Wochen noch nicht einsatzbereit (siehe Foto).

Übungsleiter Stephan Zwerg, Leiter der Polizeiinspektion Aurich /

Wittmund, war mit den gezeigten Leistungen und den gewonnen

Erkenntnissen sehr zufrieden.

Derartige Übungen werden regelmäßig von der hiesigen

Einsatzhundertschaft durchgeführt, erstmalig aber nun auch

direktionsübergreifend mit Oldenburger Einheiten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund | Publiziert durch presseportal.de.