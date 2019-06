POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 13.06.2019 Einbruch und Autodiebstahl

Sigmaringen / Meßkirch (ots) – Einbruch in ein Gebäude und der

Diebstahl eines Autos werden einem 18-Jährigen unter anderem zur Last

gelegt, der in der Nacht zum vergangenen Samstag gegen 00.30 Uhr von

Beamten des Polizeireviers Sigmaringen in Meßkirch angehalten und

überprüft wurde. Der junge Mann, der nicht im Besitz der

erforderlichen Fahrerlaubnis ist, war den Polizisten aufgefallen,

weil er mit einem Pkw ohne eingeschaltetes Fahrlicht fuhr. Aufgrund

der weiteren Ermittlungen besteht der Verdacht, dass der junge Mann,

der sich in Begleitung eines 17-Jährigen befand, den

Originalschlüssel des Autos bei einem Einbruch in Sigmaringen

erbeutet hatte und anschließend mit dem dazugehörigen Pkw eine

Spritztour nach Meßkirch unternahm. Ob der 18-Jährige noch für

weitere Straftaten in Frage kommt, müssen die weiteren Ermittlungen

ergeben.

