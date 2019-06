POL-EL: Lengerich – Nachtragsmeldung zu Multivandiebstahl

Lengerich (ots) – Wie bereits berichtet, ist es am Donnerstag der

vergangenen Woche im Bereich der Straße An der Burg zum Diebstahl

eines VW T6 Multivan gekommen. Die Polizei geht nun nach ersten

Ermittlungen davon aus, dass die Täter für den Diebstahl das zuvor an

der Straße Zum Dickbruch gestohlene Kennzeichen EL-PW 83 nutzten. Die

vermutlich identischen Täter hatten es in derselben Nacht auf einen

weiteren Multivan beim Autohaus Lampa an der Handruper Straße

abgesehen. Die augenscheinlich äußerst professionell agierenden Täter

waren auf unbekannte Weise in das Fahrzeug eingedrungen, entfernten

Firmeneigene Aufkleber, bauten die Tachoeinheit aus und versuchten

den Bulli zu starten. Nachdem dies nicht gelang, entfernten sie sich

vom Tatort. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer

(0591)870 entgegen.

