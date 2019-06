POL-NE: Kripo ermittelt nach Navi-Diebstählen

Grevenbroich-Wevelinghoven (ots) –

Eine Serie von Autoaufbrüchen in Wevelinghoven beschäftigt die

Kriminalpolizei. In der Nacht von Mittwoch (12.06.) auf Donnerstag

(13.06.) wurden insgesamt vier Autos der Marke BMW aufgebrochen. An

der Oberstraße, am Hülserweg und an der Burgstraße bauten Unbekannte

die festeingebauten Navigationssysteme (inklusive Lenkrad) aus. Auf

der Straße „Am Sägewerk“ blieb es beim Einbruchsversuch. Ein Zeuge

sah hier, gegen 02:00 Uhr am Donnerstagmorgen, zwei Männer in

Richtung Feld weglaufen. Einer von ihnen trug einen grauen Pullover

mit Streifenmuster. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen

aufgenommen. Weitere Hinweise nimmt die Polizei unter der

Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

