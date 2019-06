POL-NOM: Mit Krad gestürzt – 1.500EUR Schaden

Northeim (ots) – Mittwoch, 12.06.2019, 13:05 Uhr

Nörten-Hardenberg, Unterer Leineweg

NÖRTEN-HARDENBERG (da) – Glück im Unglück hatte am gestrigen

Mittag ein 16-jähriger Northeimer, als er in Nörten-Hardenberg mit

seinem Leichtkraftrad im Bereich einer Linkskurve ins Schleudern

geriet, nach rechts von der Fahrbahn abkam und anschließend stürzte.

Der Jugendliche wurde glücklicherweise nicht verletzt, an der 125er

Yamaha entsstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500EUR.

