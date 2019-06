POL-PPRP: Wohnungsbrand in Schützenstraße

Ludwigshafen (ots) – Am Nachmittag des 12.06.2019, gegen 16:30

Uhr, kam es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der

Schützenstraße zu einem Brand. Aktuellen Erkenntnissen zu Folge war

das Feuer in der Küche ausgebrochen. Die Bewohnerin war daraufhin mit

ihren Kindern ins Freie geflohen. Keines der Familienmitglieder wurde

verletzt. Die Wohnung ist bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar. Der

Gesamtschaden wird derzeit auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Während

der Löscharbeiten mussten sowohl die Schützenstraße als auch die

Wittelsbachstraße gesperrt werden.

Konkrete Hinweise auf eine Straftat konnten nicht erlangt werden,

die Brandursache wird derzeit noch ermittelt.

