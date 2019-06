POL-KLE: Kleve – Schwarz-silberfarbener Motorroller mit Versicherungskennzeichen 875LBR entwendet

Kleve (ots) – In der Zeit zwischen Mittwoch, 20:00 Uhr, und

Donnerstag (13. Juni 2019), 07:00 Uhr, stahlen unbekannte Täter einen

schwarz-silberfarbenen Motorroller vom Typ Taiwan Golden Bee

(Pegasus), der vor einem Haus an der Stapperstraße abgestellt war.

Der Roller trägt das Versicherungskennzeichen 875LBR und hat hinten

rechts einen Lackschaden. Hinweise bitte an die Kripo Kleve unter

Telefon 02821 5040. (cs)

