POL-DO: Unbekannte entsorgen asbesthaltige Platten an Feldwegen in Kirchlinde – Polizei sucht Zeugen!

Dortmund (ots) –

Lfd. Nr.: 0655

Unbekannte haben in der Zeit vom 29. bis zum 30. Mai 2019 mehrere

Eternitplatten an Feldwegen in Kirchlinde entsorgt. Nun sucht die

Polizei Zeugen.

Demnach legten sie die insgesamt 30 asbesthaltigen Platten an

Feldwegen ab, die östlich der Westerwikstraße und parallel zur A 45

liegen.

Nun sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zu den möglichen

Verursachern geben können. Melden Sie sich bitte bei der

Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231-132-7441.

Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund

Dana Seketa

Telefon: 0231/132-1029

Fax: 0231-132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizei Dortmund | Publiziert durch presseportal.de.