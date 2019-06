POL-PPWP: Aktion Gelbe Füße – Polizeipräsidium Westpfalz für den sicheren Schulweg

Kaiserslautern (ots) –

Eine Zahl, bei der viele Eltern hellhörig werden: 105 Kinder

wurden im vergangenen Jahr in Rheinland-Pfalz durch Verkehrsunfälle

auf dem Schulweg verletzt.

Oft werden Schulkinder von Autofahrern übersehen oder die Schüler

schätzen gewisse Verkehrssituationen falsch ein. Das Polizeipräsidium

Westpfalz möchte, dass die Kinder in der Westpfalz sicher zu ihrer

Schule kommen. Deshalb beteiligen sich Bedienstete des Präsidiums

sowie ehrenamtliche Helfer der Kinderunfallkommission Kaiserslautern

regelmäßig an der Aktion „Gelbe Füße“.

Dabei werden leuchtende Markierungen auf Gehwegen der Stadt

angebracht, die den Kindern helfen besonders sichere Wege und

Straßenüberquerungen zu gehen.

Am Donnerstagmorgen wurde das Projekt an der „Grundschule

Stresemann“ in Kaiserslautern durchgeführt. Mit tatkräftiger

Unterstützung von 162 Schülerinnen und Schülern aus zehn Klassen

wurden verschiedene Routen mit vielen kleinen gelben Füßen

ausgestattet. Jedes Kind weiß ab jetzt: Hier kann ich sicher gehen!

Insgesamt wurden sechs verschiedene Bereiche mit den Füßen

ausgestattet:

– Kreuzung Stresemannstraße/ Sickingerstraße

– Ampel Rauschenweg/Stresemannstraße

– Am Rabenfels/Rauschenweg

– Ampelbereich Rauschenweg (Sportplatzgelände

– Triftstraße

– Pfaffbrücke/Kölchenstraße/Herzog-von-Weimar-Straße

Damit sich die Anwohner der Straßen in den kommenden Tagen nicht

fragen, ob in der Gegend ein Bigfoot sein Unwesen treibt, teilten

Erst- und Zweitklässler Flyer aus und informierten über die Aktion.

Zwar helfen die auffälligen Fußabdrücke den Schülern einen sichern

Weg zu finden, trotzdem müssen die Schüler nach wie vor stets

aufmerksam sein, um Gefahren frühzeitig zu erkennen.

Das Polizeipräsidium Westpfalz bedankt sich bei allen Beteiligten

und vor allem für die tolle Unterstützung der Kleinen!

|slc

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz

Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Westpfalz | Publiziert durch presseportal.de.