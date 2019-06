POL-PDKH: Verkehrsunfall auf der Bosenheimer Straße aufgrund von Schwächeanfall

Bad Kreuznach- Bosenheimer Straße (ots) –

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am 13.06. 2019 gegen

11:40 Uhr auf der Bosenheimer Straße in Bad Kreuznach. Eine

76-jährige PKW-Fahrerin aus Bingen befuhr die Bosenheimer Straße

stadtauswärts, als sie vermutlich aufgrund eines Schwächeanfalls die

Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Zunächst überfuhr sie eine in der

Mitte der Fahrbahn befindliche Verkehrsinsel und beschädigte einen

Baum. Nachdem sie dann mit einem vor ihr fahrenden PKW kollidiert

war, überfuhr sie eine weitere Verkehrsinsel und kommt letztendlich

zum stehen. Die Dame wird bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und

wird in ein Bad Kreuznacher Krankenhaus verbracht. Ihr PKW ist nicht

mehr fahrbereit und muss abgeschleppt werden. Der Sachschaden an den

Verkehrsinseln und am vorausfahrenden PKW ist erheblich.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671 92000-215

E-Mail: pdbadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeidirektion Bad Kreuznach | Publiziert durch presseportal.de.