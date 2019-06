POL-BOR: Bocholt – Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Bocholt (ots) – Schwere Verletzungen hat sich ein Pedelec-Fahrer

am Mittwoch bei einem Unfall in Bocholt zugezogen. Der 51-jährige

Bocholter befuhr gegen 13.35 Uhr den Radweg stadteinwärts, als ein

entgegenkommender 80-jähriger Autofahrer aus Bocholt mit seinem Wagen

nach links in den Büningweg einbiegen wollte. Dabei kam es zum

Zusammenstoß. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in ein

Krankenhaus; der entstandene Sachschaden beträgt circa 1.500 Euro.

