FW-E: Schwein gehabt – dachte sich der Hund, als er auf die Markise sprang

Essen-Altendorf; Surstraße; 13.06.2019; 07:50 Uhr (ots) –

Zu einem kuriosen Einsatz wurden einige Kollegen der Feuerwehr

Essen am Mittwochmorgen in die Surstraße in Altendorf alarmiert. Ein

Tier solle auf einer Markise sitzen, war die die Information von der

Leitstelle. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte lag ein Hund auf der

Markise einer Wohnung im 1. OG und schien sich zu sonnen. Vermutlich

war er aus dem offenen Fenster der darüber liegenden Wohnung

gesprungen. Danach verließ ihn aber anscheinend der Mut und blieb wo

er war. Um ihn aus seiner misslichen Lage zu befreien wurde eine

Drehleiter zur Einsatzstelle alarmiert. So einfach wollte sich das

verängstigte Tier aber nicht retten lassen und musste erst durch das

Frikadellenbrötchen eines Kollegen davon überzeugt werden, dass ein

Drehleiterkorb sicherer als eine Markise ist. Wieder auf dem Erdboden

angekommen, wurde der Hund von der Nachbarin in Empfang genommen und

durfte sich die restlichen Frikadellen einverleiben. (SK)

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Essen

Pressestelle

Susanne Klatt

Telefon: 0201/12-39

Fax: 0201/228233

E-Mail: susanne.klatt@feuerwehr.essen.de

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Feuerwehr Essen | Publiziert durch presseportal.de.