POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt genommen und Unfall verursacht – hoher Sachschaden

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Einen Verkehrsunfall mit

erheblichem Sachschaden verursachte am Mittwochmorgen ein 75-jähriger

Opel-Fahrer in Wiesloch. Der Mann nahm gegen 8.30 Uhr an der Zufahrt

zur L 723 in Höhe des Anschlusses zur Straße „Neues Strässel“ einem

63-jährigen Sattelzug-Fahrer die Vorfahrt und stieß mit ihm zusammen.

Anschließend wurde der Opel in den Straßengraben gedrängt und blieb

dort liegen. Beide Fahrer kamen mit dem Schrecken davon und blieben

unverletzt. Der Opel musste aus dem Graben gezogen und abgeschleppt

werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro.

