POL-TUT: (Geislingen) Skoda prallt gegen LKW

Geislingen (ots) – Die „Start-Stopp-Automatik“ ihres PKWs ist

einer Autofahrerin am Mittwochmorgen zum Verhängnis geworden. Die

41-Jährige stand mit ihrem Skoda gegen 11 Uhr an der Einmündung der

Olgastraße in die Brückenstraße. Wegen einer Umleitungsstrecke, die

durch Geislingen führt, war in der Brückenstraße viel Verkehr. Weil

die Frau warten musste, stellte der Motor automatisch ab. Als die

Frau von der Bremse ging, sprang er wieder an und das Auto nach vorne

gegen einen Lastwagen. Am LKW entstand nur geringer Sachschaden. Für

die 41-Jährige hatte der plötzliche Start einen Schaden in Höhe von

zirka 7000 Euro zur Folge. Verletzt wurde niemand.

