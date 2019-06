POL-MA: Spechbach/Rhein-Neckar-Kreis: Von der Fahrbahn abgekommen und überschlagen – zwei verletzte Personen

Spechbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwochmittag kam auf der

L530 bei Spechbach ein 18-jähriger BMW-Fahrer von der Fahrbahn ab und

überschlug sich. Der 18-Jährige war gegen 12 Uhr mit seinem 3er BMW

auf der L530 von Epfenbach in Richtung Spechbach unterwegs. In einer

Rechtskurve geriet er, vermutlich aufgrund nicht angepasster

Geschwindigkeit, von der Fahrbahn ab, verlor die Kontrolle über sein

Fahrzeug und überschlug sich. Nach einem vollständigen Überschlag kam

der BMW rund 75 Meter nach der Kurve im Straßengraben zum Stehen. Der

Fahrer sowie seine 17-jährige Beifahrerin erlitten leichte

Verletzungen und wurden vorsorglich zur Behandlung in Krankenhäuser

eingeliefert.

Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Es entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Im Anschluss an die Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn durch

Mitarbeiter der Gemeinde Spechbach gereinigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Mannheim | Publiziert durch presseportal.de.