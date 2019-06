POL-TUT: (Donaueschingen) Zwei verletzte Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall

Donaueschingen (ots) – Zwei verletzte Fahrradfahrer und

Sachschaden in Höhe von rund 50 Euro ist die Bilanz eines

Verkehrsunfalles am Mittwoch, gegen 13.45 Uhr, auf der

Friedrich-Ebert-Straße. Ein 18-jähriger und ein 56-jähriger Radfahrer

benutzten vorschriftswidrig den Gehweg. In der Folge kam es im

Begegnungsverkehr zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Biker.

Beide zogen sich leichte Verletzungen zu.

